Estudo: menopausa antes dos 50 e risco cardíaco estão ligados à demência

O estudo também observou que mulheres que passaram pela menopausa mais cedo e optaram pela terapia hormonal podem apresentar um menor risco de declínio cognitivo. No entanto, a especialista ressalta a necessidade de mais pesquisas para compreender completamente essa relação e seu impacto em diferentes populações femininas ao longo do tempo.

Para medir a função cognitiva, os participantes realizaram testes de memória e pensamento no início do estudo e três anos depois. Os pesquisadores definiram menopausa "precoce" como ocorrendo antes dos 49 anos de idade.

Eles incluíram o histórico das mulheres de terem feito terapia de reposição hormonal em sua análise e descobriram que isso não afetou o impacto combinado do risco cardiovascular e menopausa precoce. No entanto, parece que o vínculo entre menopausa precoce e função cognitiva pode ser reduzido com o uso de terapia hormonal.

Essas descobertas não apenas destacam a importância de cuidar da saúde cardiovascular das mulheres desde cedo, mas também ressaltam o poder de intervenções como a terapia hormonal na proteção da saúde cerebral.

Cada vez mais os especialistas estão focando as atenções sobre o cérebro na menopausa e o impacto hormonal no órgão nessa etapa da vida, como mostra o best-seller The Menopause Brain, lançado há algumas semanas nos EUA (ainda sem previsão no Brasil), da renomada neurocientista italiana Lisa Mosconi.

É um lembrete crucial de que podemos tomar medidas para proteger nossa saúde mental e reduzir o risco de demência.