Carta aberta de uma mulher na menopausa para Grazi Massafera

A sexualidade é um fenômeno com partes psicológicas, fisiológicas e sociais. Por isso, a menopausa em si, pela redução hormonal, não seria um ponto único de influência para a diminuição do comportamento sexual.

Eu mesma, quando era mais jovem, já tive momentos com muito menos libido do que agora, aos 53 e na pós-menopausa, porque estava num relacionamento desgastado, exausta, sem tempo. São momentos e ciclos da vida. Hoje eu sei que, ainda mais num casamento longevo, libido depende de cuidado. Tanto quanto aos 40, sua idade.

Para você ter uma ideia de como libido não depende só de hormônios, os jovens atualmente estão passando por uma espécie de "apagão sexual". O fenômeno foi observado pelos estudiosos do Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia, e pelo Departamento de Medicina da Universidade de Washington em St. Louis, nos Estados Unido.

Considerando a faixa etária de 18 a 24 anos, 31% dos homens e 19% das mulheres afirmaram que não tiveram relações nos 12 meses anteriores à pesquisa. Em 2002, menos de 20% deles e 15% delas diziam não ter transado nesse mesmo intervalo de tempo. Ou seja, mesmo bombando de hormônios, essa galera não está transando.

Segundo Carmita Abdu, psiquiatra e coordenadora do ProSex (Programa de Estudos em Sexualidade da USP), "a perda de hormônios na menopausa interfere na disposição sexual, mas não podemos esquecer que o desejo feminino é multifatorial. A mulher precisa ter estímulos e motivação para ter vontade de transar."

O que pode atrapalhar a libido, em qualquer idade, são coisas como, cansaço, depressão e ansiedade, crise no relacionamento, excesso de telas e falta de olhos nos olhos, toque, beijo na boca (que pode acontecer com casais estáveis e que caem na mesmice, que é inimiga do tesão).