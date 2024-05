Dez razões para investir em exercícios na menopausa e quais treinos fazer

2. Melhora do Humor e Redução da Ansiedade: Exercícios, especialmente aqueles que envolvem atividades aeróbicas como caminhadas, corridas leves e ciclismo, têm mostrado ser eficazes na redução de sintomas de depressão e ansiedade, promovendo um estado de humor mais positivo. A Harvard Health Publishing explora como o exercício regular pode aliviar sintomas de ansiedade e depressão, promovendo um melhor estado de humor.

3. Manutenção da Densidade Óssea: Durante a menopausa, a perda óssea acelera, aumentando o risco de osteoporose. Exercícios de resistência, como musculação, e atividades de impacto, como dança e corrida, são particularmente benéficos para manter e até aumentar a densidade óssea. O National Institutes of Health detalha como esses tipos de exercícios são essenciais para a saúde óssea durante a menopausa.

4. Controle do Peso Corporal: A menopausa pode levar ao ganho de peso devido a mudanças no metabolismo. Manter uma rotina de exercícios ajuda a controlar o peso e a composição corporal, evitando o acúmulo de gordura abdominal, que é comum nessa fase. O Journal of Women & Aging analisa como a atividade física pode ajudar a controlar o peso corporal e a composição de gordura durante a menopausa.

5. Melhora da Saúde Cardiovascular: A prática regular de exercícios melhora a saúde do coração e reduz o risco de doenças cardiovasculares, que se torna maior após a menopausa devido à queda dos níveis de estrogênio. A American Heart Association explica como o exercício regular melhora a saúde cardiovascular, reduzindo o risco de doenças cardíacas.

6. Aumento da Energia e Redução da Fadiga: Mulheres que se exercitam regularmente relatam sentir mais energia e menos fadiga, o que pode ser extremamente benéfico durante a menopausa, quando a sensação de cansaço pode ser mais frequente. A Harvard Health Publishing também menciona como o exercício pode aumentar os níveis de energia e reduzir a fadiga.

7. Melhora do Sono: A insônia e os distúrbios do sono são comuns durante a menopausa. Exercícios regulares, especialmente aqueles praticados ao ar livre, podem melhorar a qualidade do sono e ajudar a regular o ciclo do sono. Revisões em Sleep Medicine Reviews e Sleep Health discutem como a atividade física pode melhorar a qualidade do sono em mulheres de meia-idade.