Menopausa pode aumentar os riscos e piorar asma: saiba como se proteger

A pesquisa analisou o funcionamento pulmonar de 1,2 mil mulheres, que também responderam a um questionário sobre a saúde respiratória. Os cientistas mediram ainda o nível dos hormônios nas mulheres que tinham entre 45 e 56 anos.

Os resultados apontam que as mulheres que não menstruaram em um período de seis meses apresentavam pior funcionamento dos pulmões e mais sintomas de problemas respiratórios. Este declínio no funcionamento pulmonar está intimamente ligado à queda dos níveis do hormônio estrogênio, uma característica marcante da menopausa.

"O aumento dos problemas respiratórios se deve à queda dos níveis do hormônio estrogênio", explicam os pesquisadores, destacando assim a influência dos fatores hormonais na saúde respiratória das mulheres durante a menopausa.

Esse estudo, publicado na revista científica Journal of Allergy and Clinical Immunology, ressalta a necessidade de uma abordagem mais atenta e personalizada no tratamento de mulheres no climatério.

Compromisso com o tratamento

"A asma grave é uma realidade para uma parcela significativa dos pacientes. Dos pacientes com asma, 20% têm asma grave, e desses, de 2 a 5% precisam de tratamento imunobiológico para controlar melhor. E esse perfil em geral é de mulheres mais velhas", destaca a médica pneumologista Angela Honda.