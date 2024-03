Herpes-zóster: por que você deve se preocupar com a doença depois dos 50

Os sintomas incluem erupção cutânea dolorosa e bolhas cheias de líquido em uma área específica do corpo, geralmente acompanhados de dor intensa e muita sensibilidade. Pode afetar o rosto, o tronco ou os braços, normalmente formando uma faixa de pequenas bolhas, seguindo um feixe de enervações.

Embora o herpes-zóster possa afetar pessoas de todas as idades, o risco aumenta significativamente com a idade. À medida que envelhecemos, nosso sistema imunológico enfraquece, tornando-nos mais suscetíveis a infecções virais, incluindo a reativação do vírus varicela-zóster.

Além disso, fatores como o estresse, doenças crônicas e certos medicamentos podem contribuir para o aumento do risco de desenvolver herpes-zóster. Os riscos também são mais elevados em pessoas imunocomprometidas, a exemplo das que vivem com HIV/Aids, transplantadas, pacientes com câncer e em uso de drogas imunossupressoras.

Embora muitas vezes seja vista como uma condição relativamente benigna, o herpes-zóster pode levar a complicações graves, especialmente em adultos mais velhos.

Neuralgia pós-herpética, uma condição caracterizada por dor crônica e debilitante que persiste após a resolução da erupção cutânea, é uma das complicações mais comuns e pode afetar significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

Além disso, o herpes-zóster pode causar danos permanentes aos nervos, resultando em problemas de mobilidade e sensibilidade. Quando acometem o rosto, atingem o nervo trigêmeo e, nos casos mais graves, podem provocar cegueira e surdez.