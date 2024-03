Tratamento da menopausa pelo SUS é aprovado em comissão do Senado

Tratamento

O sintoma mais conhecido da menopausa são as ondas de calor, ou fogachos, mas eles são mais de 30 e podem impactar as mulheres em intensidades diferentes.

Um estudo recente publicado pela revista Menopause, periódico da Sociedade Americana de Menopausa aponta que um terço das mulheres brasileiras sofrerá com a intensidade moderada a grave dos fogachos, o que impacta negativamente na qualidade de vida e tem influência direta na qualidade do sono, da produtividade no trabalho, entre outros prejuízos físicos e mentais.

Os resultados mostraram que, entre 12.268 mulheres com idades entre 40 e 65 anos no Brasil, Canadá, México, além de quatro países nórdicos: Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, as brasileiras têm mais sintomas moderados a graves (36,2%,) em comparação com as mulheres nórdicas (11,6%), por exemplo. Isso mostra o quanto o acesso ao tratamento é fundamental no Brasil.

O tratamento padrão ouro é a terapia de reposição hormonal para as mulheres que não tiverem contraindicação (câncer de mama na família, por exemplo, é contraindicação; trombose ou doenças cardíacas também exigem investigação extra).

A orientação das sociedades médicas internacionais sobre a reposição para as mulheres em geral é que os benefícios superam os riscos. Definitivamente, essa é a melhor opção para a saúde e qualidade de vida para as mulheres na menopausa, oferecida no sistema público em países como Reino Unido, por exemplo.