Acne na gestação: Iza retomou cuidados com a pele após nascimento de Nala

Iza deu à luz há um pouco mais de dois meses e, como toda mãe, ela enfrentou algumas mudanças na pele durante a gestação. Com a filha já no mundo - e saudável - a cantora retomou os cuidados com seu skincare.

"Minha skincare mudou bastante durante a gravidez. Tinha uma restrição maior em relação ao uso de produtos. Não podia usar ácidos, algumas vitaminas e outros ativos", disse para Universa.

A mudança na rotina e dos hormônios, comum durante a gestação, fez com que a cantora ficasse com espinhas. "Por causa da mudança hormonal passei a ter acnes. Nunca tinha tido isso na minha vida", disse. Mas essa não era uma preocupação: o foco era estar saudável para sua filha.