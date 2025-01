Gabriela Morais é 'CDF' com skincare: 'Me preocupa mais que a alimentação'

Gabriela Morais, 39, disse que é muito rígida com seus cuidados com a pele. "Me preocupo mais com isso do que com a alimentação", disse com exclusividade para Universa. A dona da marca de beleza e saúde Gaab Wellness, contou para a reportagem como é seu dia a dia.

Hoje em dia uso os produtos da minha marca, o que facilitou muito para mim. Fui desenvolvendo conforme as minhas necessidades. Gosto de pele saudável, com viço, hidratada e menos poros dilatados , diz.

Ela começa lavando o rosto com um sabonete de argila vermelha e romã, que não é de sua marca, mas que segundo a influenciadora ajuda a tirar as células mortas da pele. "Revezo com o Esfoliante Facial Pele de Pêssego, pois ele tem uma ação mais profunda na renovação da pele", conta Gabriela.