Cabelo caiu depois da gestação? Fe Paes Leme conta como superou o problema

No pós-parto, quando temos uma queda de hormônio severa, é normal vermos essa queda. A gente injeta a medicação em até quatro milímetros de profundidade no couro cabeludo para melhorar a circulação sanguínea e o aporte de nutrientes , explica.

Mudança pós-gravidez

Quando a Pilar completou seis meses, Fepa achou que era hora de mudar o visual por completo. "Durante a gestação, só cortei as pontinhas. Agora senti que era o momento de sair de dentro do esse universo da maternidade, que a gente fica sempre com a mesma cara. Quando nasce uma mãe, nasce um coque", disse brincando.

A transformação aconteceu a convite da "BLZ Me Patrocina" e Fernanda não teve medo de mudar: apostou em luzes loiras e uma franja. Os cuidados com o cabelo agora serão bem mais detalhados.

Imagem: Divulgação/ArteUOL

"Usei o Supreme Oil da Cadivéu após lavar o cabelo e deixei os fios secarem naturalmente. Fiquei feliz com o resultado, porque preciso dessa praticidade", diz. A atriz gosta do cabelo com textura e natural. Ela está usando a linha Nutri Glow da Cadivéu para cuidar do loiro.