Ela foi torturada pelo ex por 3 dias: 'Menti que o perdoei e saí correndo'

Morava com uns amigos e eles começaram a chorar muito quando me viram. De lá, fui para o hospital, onde fiquei 10 dias no CTI e mais outros no quarto.

Nesse tempo, o Fred me ligou para me ameaçar. Primeiro, disse que cuidaria de mim. Depois, quando neguei, me falou que o hospital não era eterno. Logo depois, ele foi preso.

'Não saía de casa'

Ainda tive de morar um tempo no mesmo bairro onde tudo aconteceu e foi horrível. Meu psicológico estava muito abalado: não saia de casa e adotei um pitbull que servia como animal de apoio emocional.

Precisava sair do bairro porque me fazia lembrar dele e também porque ele sabia onde eu morava.

Ele chegou a me ligar do presídio falando que tinha um cara que estava vindo atrás de mim. Ligou com voz robotizada para pedir para eu retirar as queixas.