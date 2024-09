Caio Blat sobre streaming: 'Pessoas estão perdendo o hábito da TV aberta'

"Um dos primeiros lugares que eu entrei em contato com a política foi na faculdade. Eu praticava não entrada na aula, ficava no centro acadêmico debatendo. E depois, quando eu fui pra Globo e fiquei famoso, as pessoas cobram muito seu posicionamento, então eu tive que buscar entender e estudar mais. E também fui chamado para fazer muitos filmes sobre a ditadura. É natural, tudo na nossa vida é político".

Ele também lembrou sobre o filme "O Debate", que dirigiu durante a pandemia e fala sobre as eleições de 2022 entre Lula e Bolsonaro. "Fizemos como uma guerrilha para participar da eleição. Existia uma radicalização e uma polarização muito grande, a gente via muita gente brigando, o diálogo estava impossível, um lado não conseguia ouvir o outro. (...) Então o filme é uma defesa das pessoas poderem discordar com respeito".

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Assista à entrevista completa com Caio Blat: