Me Too Brasil: como opera a ONG que recebeu denúncias contra Silvio Almeida

Criada em 2020, ONG é a versão brasileira do movimento Me Too. A campanha internacional contra assédio e violência sexual contra mulheres ganhou força em 2017 após a publicação na imprensa americana de duas investigações explosivas sobre as denúncias de abusos e estupros por parte do produtor de cinema Harvey Weinstein.

Na plataforma, as vítimas podem fazer denúncias ou divulgar seus desabafos no canal da organização. Também é possível se oferecer como voluntário da ONG.

Para denunciar, basta utilizar esse canal online. Na página, a vítima pode pedir apoio ou denunciar violência sofrida com outra pessoa. Outra opção é contar sua história, sem precisar necessariamente de algum tipo de auxílio da ONG.

Mais de 250 atendimentos já foram realizados, segundo a Me Too Brasil. Mais de 120 encaminhamentos já foram feitos, além de 420 voluntários cadastrados. Só no primeiro ano de existência, o Me Too Brasil recebeu 151 denúncias de violência sexual.

O Me Too Brasil atua, desde sua fundação há 4 anos, com o acolhimento e a escuta de vítimas de assédio sexual, inclusive quando o abuso é cometido por figuras de autoridade. Nosso trabalho sempre foi pautado pelo respeito e empatia às vítimas, garantindo o direito ao anonimato e prestando apoio psicológico e jurídico a quem nos procura. Com isso, ajudamos a romper o ciclo de silêncio e o estigma que acompanha tantas sobreviventes de violência sexual. ONG em post no Instagram

Fundadora e presidente, Marina Ganzarolli é advogada especialista em Compliance Cultural, Direito da Mulher e da Diversidade. Ela atua com mulheres e pessoas LGBTQIAPN+ vítimas de violência há 15 anos, de acordo com o texto da ONG.