'Meu noivo quis casar durante meu tratamento contra câncer raro no nariz'

Ela fez a cauterização e a região não cicatrizava. Comecei a achar muito estranho e procurei um outro dermatologista. O sinal no meu nariz também começou a aumentar. Foi aí que comecei uma novela: consultei mais de 10 médicos e ninguém conseguia resolver.

Tenho uma loja de roupas e faço vídeos para as clientes com os looks novos, faço vídeos, e não conseguia mais. Me sentia feia, mal tinha coragem de sair de casa. Para tudo precisava usar muita maquiagem para disfarçar a mancha no meu rosto.

Vou muito para São Paulo por conta do meu trabalho, então conversei com a minha mãe e decidi marcar uma consulta lá. Antes de irmos, minha mãe encontrou com uma amiga no mercado que contou que estava fazendo um tratamento no Hospital A.C. Camargo. Desconfiando do que eu tinha, ela pediu os contatos do local e marcou uma consulta sem me dizer.

Novo diagnóstico

No A.C. Carmargo, os médicos viram o sinal no meu nariz e disseram que tinha um aspecto de carcinoma, o tipo mais comum de câncer de pele. Seria necessário fazer mais uma biópsia. Eu não queria, já estava bem feio meio rosto e tinha feito uma biópsia há pouco tempo. Mas eles me explicaram que precisavam de uma feita pelos especialistas do local.