'Comecei a transição aos 38 anos com apoio da minha mulher e meus 7 filhos'

"Iniciei minha transição de gênero tarde, aos 38 anos. Não era algo que poderia fazer há 20 anos, porque nós vivíamos em um mundo completamente diferente. Hoje, me sinto à vontade para passar por esse processo.

Michele com sua esposa, Isabelle Imagem: Acervo pessoal

Sempre me vi como mulher, mas a sociedade nos impõe que quem nasceu homem tem que seguir com esse gênero. Não há espaço para pensar sobre isso. Fui criada de forma muito rígida pelo meu pai. Então nunca falei sobre esse desejo.

Em 2009, me casei oficialmente. Junto com a Isabelle, 38, tive sete filhos, com idades entre 3 e 15 anos. Depois de 16 anos de relacionamento, cheguei ao ponto em que precisava conversar com ela sobre como me sentia. Foi muito difícil. Era tudo novo e complicado para mim. Demorei bastante para ter coragem de ter essa conversa. Para me aceitar.

Mas fui muito bem acolhida pela minha companheira e recebi apoio desde o começo. Inclusive, foi ela quem marcou minha primeira consulta no SUS para dar entrada no processo de transição. Minha vida de casada não mudou em nada depois da nossa conversa.

Também não tive problemas de acolhimento quando abri o jogo com meus sete filhos. Eles têm a cabeça aberta, não pensam como as pessoas de antigamente. Todos me chamam de mãe. Tinha medo que isso repercutisse na vida deles, principalmente na escola. Mas não aconteceu nada disso.