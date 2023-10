'A ansiedade é algo que assombra. Fico sempre vigilante', diz Gabi Melim

Nossas músicas, com as mensagens que elas passam, influenciam e incentivam as pessoas nos momentos que elas precisam. Para mim, é muito mais legal quando as pessoas falam que minha música mudou a vida delas ou as ajudou a superar alguma dor. Me traz mais sentido, sabe?

A sua carreira começou na composição, né?

Sim, já escrevia muito antes da Melim acontecer. Fazia shows na noite carioca, cantei na Europa. Sempre fui de me jogar. Dessa forma, conheci algumas pessoas no mercado, elas me convidavam para trabalhos e eu fui. Não esperei a oportunidade certa. Sempre gostei de compor e faço isso desde nova.

Por exemplo, escrevi a "Peça Felicidade" quando tinha 15 anos e gravamos no primeiro disco da Melim. Compor é algo natural pra mim, mas também tem muita prática. Eu evoluí com o tempo. "Meu Abrigo" é uma composição minha com meu irmão Rodrigo.

Tem muita música sua cantada por outros artistas?

Tem sim. Sempre usei toda minha energia para escrever para a Melim, mas nas poucas vezes que sentei para compor para outras pessoas acabou rolando. Lembro de uma madrugada em que eu e meus irmãos estávamos em casa com o Rafinha [compositor] e fizemos três músicas. Duas delas foram gravadas pela dupla Matheus & Kauan e estão no DVD deles.

Dá ciúme ver suas composições na voz de outras pessoas?

No começo, talvez. Mas ter uma banda ajuda a trabalhar essa questão da individualidade, já que tudo é compartilhado. Esse ciúme tem que ser trabalhado.