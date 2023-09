Valen Bandeira estreia em 'Beija Sapo' e diz curtir comparação com Casimiro

O "Beija Sapo", programa de relacionamento que fez sucesso no início dos 2000, foi ressuscitado e volta ao ar neste domingo (17), em uma produção do Tinder, Pluto TV e MTV. A escolhida para ser a "fada-madrinha" e comandar o programa é a atriz, criadora de conteúdo e comediante Valentina Bandeira, 29.

Universa conversou com a nova aposta do humor brasileiro, que se disse lisonjeada com comparações ao fenômeno Casimiro. "Tem uma raiz machista de me comparar com um homem, mas estão me comparando com o homem mais legal do momento", disse.

O programa, que ficou conhecido por transmitir um dos primeiros beijos gays da TV brasileira, não quer ficar parado no tempo e deseja estar antenado com o quanto a pauta de gênero no país evoluiu nestes 15 anos de hiato do programa.