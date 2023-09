'Novela ainda é a formadora de valores no país', diz atriz de 'Vai na Fé'

Teve um episódio que me marcou muito. Quando estávamos gravando "A Vida pela Frente", a Leandra estava totalmente caracterizada de Teresa, a personagem dela, enquanto acompanhava uma cena na tela onde os diretores veem as cenas. Era um plano sequência superlongo e ela entrava no final. A câmera foi seguindo, ela assistindo como diretora, e no momento que ela tinha que entrar, tirou o fone de ouvido, virou uma chavinha e em um milésimo de segundo entrou em cena, fez maravilhosamente bem e depois disse corta. Ela é uma referência máxima para mim.

Foi uma honra para mim contracenar com tantas pessoas neste ano. Desde pessoas com mais estrada, como Carol Dieckmann e Leandra Leal, até quem estava começando comigo, eu aprendi muito com todos. Quando não estou gravando e estou no set, faço questão de ficar no vídeo, assistir com os diretores, porque ver essas pessoas atuando, mesmo que não contracenando comigo, é realmente uma aula.

E o que você aprende com suas personagens?

Trato de muitas questões internas através das minhas personagens. Comecei a trabalhar cedo e fui amadurecendo com elas. Empresto muitas coisas pessoais minhas para elas e para os conflitos que elas estão passando.

Estou nesta idade em que ainda posso interpretar personagens mais novas e é muito legal ver os personagens crescendo comigo.

Sua personagem em "A Vida Pela Frente" trata de alguns temas sobre saúde mental, de romper com estereótipos do que é a depressão. Como esse tema também afeta você?