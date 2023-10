Autora de Bridgerton diz que livro feito com irmã que morreu ajudou em luto

Em entrevista à Universa, Julia falou sobre o livro que estava escrevendo com sua irmã quando ela morreu, vítima de um acidente de carro, junto com seu pai, e como foi escrever um livro a quatro mãos com Shonda Rhimes, a toda-poderosa produtora de séries famosas como Grey's Anatomy, Scandal e How To Get Away With Murder, além de Bridgerton.

Phoebe Dynevor como Daphne Bridgerton e Rege-Jean Page como Simon Basset em série da Netflix Imagem: LIAM DANIEL/NETFLIX

Universa: Vi que quando você era adolescente seu pai não gostava que você lesse romances. É verdade?

Julia Quinn: Ele não disse que eu não poderia ler, mas me incentivava a tentar leituras mais difíceis. Eu defendia que lia porque achava divertido e gostava, o que meu pai apoiava. O ponto dele era que eu precisava experimentar também outros gêneros.

Quando me pediu uma boa razão para eu só ler romances, falei que, para mim, era um exercício de pesquisa, pois escreveria um também. Aí ele me sentou em frente ao computador e disse: 'Vá em frente'.

Isso aconteceu na década de 1980, éramos uma das poucas pessoas que tínhamos computadores. E foi assim que comecei a escrever.

Então seu pai foi o responsável pelo seu pontapé inicial?

Sim, ele era meu maior fã. Acredita que ele ia nas livrarias e ficava falando para as pessoas que estavam na seção de romance que eles deveriam ler meus livros. Dizia para ele não ser o cara esquisito que faz isso [risos].