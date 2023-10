Taís Araujo e Larissa Manoela desfilam em Paris por união feminina

O Brasil desfila em Paris

Taís Araujo fez um penteado desfiado — segundo ela postou em seus stories, foram necessários seis profissionais para dar conta de colocar mais volume no look. O cabelo foi arrematado por dois pentes, que Taís, de vestido dourado, tirou na passarela, levando o público ao delírio ao balançar a farta cabeleira. "Não é todo dia que a gente representa o Brasil com toda essa força. Me sinto honrada de fazer parte desse momento", afirmou.

Larissa Manoela entrou alguns minutos depois, com vestido curto de decote V profundo com uma argola dourada na barrriga. Babados assimétricos do lado direito deixavam a roupa mais divertida, em contraposição com o cabelo preso para trás, batom nude com brilho e brincos dourados. "Que possamos todos encontrar nossa beleza interior e exterior, e brilhar com confiança, assim como as luzes de Paris brilham esta noite", comentou a atriz.