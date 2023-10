'Imaginei tudo com eles', diz mulher que perdeu bebês de gravidez quíntupla

Nós imaginávamos tudo com eles, já estava tudo prontinho para recebê-los. Eu e Rodrigo identificamos os traços deles: o Álvaro parecia com o avô paterno, a Antonella lembrava as bisavós, e a Angelina se parecia com meu marido. Cada um tinha um jeito diferente, um traço incrível e único. Ficávamos identificando e sonhando com o nosso amanhã com as crianças.

Tivemos a benção de conhecê-los. Foram muitos guerreiros e são nossos anjos protetores. Hoje, somos pais de seis."