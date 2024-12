Domingo, 29/12/2024 É o momento ideal para planejar o mês com atenção aos detalhes por Titi Vidal A recomendação é desacelerar e estar presente A semana que marca a transição de 2024 para 2025 traz consigo a energia de um novo começo, convidando-nos a refletir sobre nossas metas e intenções para o ano que se inicia. Janeiro chega com grandes movimentações astrais, mas pede sobriedade, foco e compromisso com tudo o que nos propomos a realizar. A Lua nova em Capricórnio inaugura o ano, trazendo a força necessária para estruturar nossos planos e definir prioridades. Este ciclo é amplificado pela fluente sintonia do Sol com Saturno, que atinge sua exatidão no final de semana. Essa combinação nos encoraja a arregaçar as mangas e agir com seriedade, sem nos perder em devaneios, confusões ou excessos. É o momento ideal para planejar o mês com atenção aos detalhes e foco no que está ao nosso alcance para concretizar. No entanto, o trânsito de Marte, ainda retrógrado em Leão, em rota de colisão com Plutão no dia 3, imprime à semana um tom combativo e explosivo. Esse aspecto pode gerar disputas e até mesmo riscos, especialmente se agirmos de forma impulsiva ou subestimarmos nossas forças. A recomendação é desacelerar e estar presente em cada atitude, reduzindo, assim, a probabilidade de conflitos e até mesmo acidentes. Suavidade e compaixão No mesmo dia 3, a entrada de Vênus em Peixes traz suavidade e compaixão ao céu, equilibrando as tensões e nos conectando com o amor, a arte e a empatia. Esse trânsito inspira relações mais profundas e significativas, com uma sensibilidade quase mágica para compreender o outro. Peixes, sendo um signo intuitivo, amplifica nossa capacidade de nos comunicar além das palavras, transmitindo sentimentos com profundidade. Por isso, Vênus neste signo nos lembra da importância de aproveitar cada minuto da vida com amor e cuidado, estando realmente presentes na vida daqueles que nos fazem bem. Este período também favorece reflexões sobre a qualidade das nossas relações e nos incentiva a demonstrar afeto e carinho sempre que possível. Apesar do aumento do risco de ilusões, pode ser uma fase rica em trocas emocionais e em conexões significativas. Publicidade Previsões de 29 de dezembro a 5 de janeiro O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Tente não se expor demais em situações que possam te tirar do eixo. Cuide-se. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Vale explorar novas abordagens de conhecimento e pensar um pouco fora da caixa. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Ao escolher novos caminhos, não deixe de ouvir o seu coração e focar no que te dá prazer. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Será importante não se comprometer com nada que extrapole seu orçamento. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Olhe para dentro e não tenha vergonha de dizer o que sente. É hora de seguir o coração. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Dose bem suas demandas profissionais, priorizando sua saúde e entendendo seus limites. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) No amor, vale se atentar com possíveis desgastes e ciúmes. Cultive seu espaço. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Não é uma boa semana para entrar em conflitos. Afinal, suas emoções continuam afloradas. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) A semana favorece as resoluções financeiras e o desenrolar de questões profissionais. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Se algo precisa ser iniciado, agora é a hora. Aproveite, seus passos estão bem alinhados. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Talvez ainda seja bom olhar mais para dentro e acolher tudo que está sentindo. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Olhe para dentro e escute sua voz interior. Deixe a autocobrança de lado, combinado? Leia mais. E mais Por um 2025 melhor Saiba o que não pode faltar nos rituais de fim de ano Leia mais Faxinão de ano novo Aqui vão uns truques pra deixar a casa pronta pra 2025 Leia mais Movimentos impactantes marcam 2025 Titi Vidal conta o que esperar do novo ano Leia mais