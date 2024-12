Faxinão de ano novo: aqui vão uns truques pra deixar a casa pronta pra 2025

Cuide das paredes

No fim do ano, muita gente costuma pintar a casa por dentro ou, pelo menos, a sala principal e a cozinha. Se a intenção é atrair boas energias, a prática pode ser substituída por borrifadas na parede de um preparado com água filtrada, bicarbonato de sódio e essência de lavanda, ylang-ylang, girassol ou alecrim.

Tais cheirinhos propiciam equilíbrio, trazem paz em todos os níveis, são ótimos para relacionamentos e estimulam a prosperidade econômica. Se desejar, pode utilizar aromatizador (com vela ou elétrico) para impregnar a casa com estes aromas.

Deixe o caminho livre

Corredores e outros locais de trânsito de moradores devem ser mantidos totalmente livres de caixas e entulhos que impedem a passagem, porque isso afeta a energia.

Descarte da forma correta

Retire tudo o que for descartar ou doar pela porta da frente, embalado em sacos pretos. Logo em seguida, varra o caminho, a partir do fundo do imóvel, mentalizando que está se livrando de energias más e estagnadas da casa e da sua vida.