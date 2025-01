Domingo, 26/01/2025 Este é um bom momento para não alimentar pensamentos negativos e valorizar o silêncio martin-dm/ iStock Astros dão sinal de alerta para discussões Titi Vidal A última semana de janeiro chega sob a influência da fase minguante da Lua, um momento ideal para finalizações e reflexões. Apenas no dia 29 daremos início ao novo ciclo lunar, marcado pela energia renovadora de Aquário. Até o dia 28, a comunicação estará em destaque, favorecendo diálogos sinceros e ações que dependam do raciocínio e da compreensão dos acontecimentos ao nosso redor. Aproveite para expressar sentimentos, compartilhar vontades e praticar a empatia. No amor, o momento é de renovação: quebrar a rotina, buscar leveza e estimular a amizade e a cooperação se tornará essencial, graças à harmonia entre Vênus e Urano. Permita-se sonhar e trazer um toque de romantismo para as relações. A partir do dia 28, com Mercúrio ingressando em Aquário, os pensamentos ganham novas perspectivas, mas pedem cautela. No dia 29, durante a Lua nova, Mercúrio encontra Plutão, acendendo um sinal de alerta para evitar grandes discussões ou mergulhar em angústias. Este é um bom momento para buscar leveza, não alimentar pensamentos negativos e valorizar o silêncio interno. Visão de futuro Dias como esses são altamente favoráveis para terapias e conversas profundas. Colocar para fora o que incomoda pode trazer alívio e clareza. Atividades que exijam concentração, como estudos e pesquisas, também encontram terreno fértil. No dia 30, Urano retoma seu movimento direto, acompanhado de um encontro poderoso entre Sol e Júpiter. Essa combinação fortalece a visão de futuro, o otimismo e a esperança. É um convite para contemplar a beleza dos avanços e celebrar os pequenos passos em direção aos sonhos. O fim de semana, no entanto, traz uma mistura de idealismo e possíveis desilusões. É importante manter os pés no chão, evitando se doar excessivamente ou depositar todas as expectativas nos outros. Vale se atentar às transações financeiras e evitar gastos desnecessários. Por outro lado, atividades artísticas e momentos em contato com a natureza podem ser verdadeiros bálsamos, ajudando a suavizar o cansaço acumulado. Aproveite para desacelerar, nutrir a alma e recarregar as energias para fevereiro. Publicidade Previsões de 26 de janeiro a 2 de fevereiro O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Mantenha o foco nos seus projetos. Sua mente será seu ponto de apoio. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) É hora de se levar mais a sério, elevar a autoestima e fazer acontecer. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Escolha muito bem as propostas que vai aceitar para não querer abraçar o mundo. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Assuntos jurídicos merecem atenção redobrada, assim como viagens. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) As relações são o tema da semana. Com isso, os compromissos precisarão ser honrados. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) A promessa é de felicidade, mas algumas escolhas possivelmente precisarão ser feitas. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Há chances de grandes paixões e uma forte necessidade de se divertir. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Tenha cautela com as emoções para não se iludir e dê uma geral em suas reservas financeiras. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Cultive bons pensamentos e boas ideias, sendo flexível nos diálogos e acolhendo a diversidade. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Organize sua rotina e foque no trabalho. É uma boa semana para se organizar financeiramente. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Agora, com a Lua nova, o seu ano novo começa de verdade e muitas novidades podem surgir. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Cuide dos pensamentos e tente limitar interações que te sugam demais. Leia mais. E mais Urano em Gêmeos Trânsito irá expandir inteligência artificial e impactar comunicação Leia mais Sua numerologia em 2025 Márcia Sensitiva ensina a calcular energia de 2025 de acordo com seu ano pessoal Leia mais Quem chama mais atenção? Ranking dos mais extrovertidos revela qual signo ganha a atenção de todos Leia mais