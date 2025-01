Qual signo ganha a atenção de todos? Ranking dos mais extrovertidos revela

3º lugar: Sagitário

Amante de festas, liberdade e diversão, Sagitário sempre está em busca de algo novo, diferente e empolgante. Costuma ser desprendido e se jogar no mundo pela necessidade da experiência, própria da sua personalidade. É nessas horas que se permite experimentar tudo, inclusive inventar uma língua que não existe, se for necessário, para que possa se comunicar com quem ele não entende.

2º lugar: Áries

Com uma energia contagiante, Áries chega fazendo piada e acaba sendo acolhido por todos ao redor, em qualquer lugar que frequente. Sua sinceridade e alegria fazem com que o nativo do signo se expresse de forma autêntica e direta. Tanto que as pessoas costumam gostar da sua presença, justamente por conta de sua personalidade apaixonante e "sem filtro".

1º lugar: Leão

Sim, Leão sempre chega irradiando luz para todos os lados. Brincalhão, cheio de leveza e espontaneidade, o nascido no signo costuma atrair a atenção por onde quer que passe. Ele gosta disso porque se reconhece merecedor de aplausos e elogios. Além do mais, faz amizades com facilidade e sabe aproveitar o lado bom da vida.