Urano em Gêmeos irá expandir inteligência artificial e impactar comunicação

Mais do que nunca, seremos desafiados a escolher qualidade em vez de quantidade. Não basta absorver informações; será preciso transformar conhecimento em sabedoria.

Que possamos usar as ferramentas para criar, inovar e evoluir. Que aprendamos a ouvir nossa mente sem nos perder no caos dos ruídos externos. Que a velocidade do mundo não nos prive do silêncio necessário para que ideias verdadeiramente transformadoras possam surgir.

Urano em Gêmeos nos desperta para uma nova realidade. O quanto estamos dispostos a inovar, desapegar e nos abrir ao que está por vir? Cabe a reflexão.