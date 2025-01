Domingo, 12/01/2025 É hora de alinhar suas ações com quem você é de verdade Max Ravier/Pexels Lua cheia aflora sensibilidade e nostalgia Titi Vidal Os três primeiros dias da semana pedem momentos de contemplação e ações guiadas pela empatia. Que tal usar essa energia para se reconectar com seus sonhos e dar passos que realmente elevem sua percepção de mundo? Além disso, temos uma ótima oportunidade para deixar o passado no lugar dele. Abandonar mágoas, hábitos que já não fazem sentido e romper ciclos desgastados será libertador. É hora de alinhar suas ações com quem você é de verdade. A Lua cheia, em todo seu esplendor canceriano, aflora a sensibilidade e a nostalgia. Podemos nos perceber buscando colo, afeto ou até revivendo lembranças. Tudo bem sentir, mas cuidado para não levar tudo para o lado pessoal ou dramatizar demais. Respire fundo e saiba aproveitar que vem de bom do passado, sem se aprisionar nele. Puxar o freio Entre os dias 16 e 17, o Sol se conecta a Marte e Netuno, trazendo uma energia que pode ser tanto produtiva quanto explosiva. Se algo te irritar, não reprima — mas também não tome decisões importantes no calor da emoção. O segredo é desacelerar. Puxe o freio de mão e evite deixar que a pressão externa controle seu mundo interno. Vale se exercitar, se dedicar a alguma atividade física e coisas que não dependam tanto de terceiros. Somando a isso, Vênus e Júpiter se encontram em um aspecto tenso, e podemos sentir aquela inquietação de "quero mais e mais". Excesso de expectativas e uma dose de preguiça podem aparecer, então o desafio será se manter firme nas obrigações. Se puder, deixe os dias mais leves e sem muitas cobranças, mas lembre-se: as responsabilidades não esperam. Respeitar os espaços No sábado, o foco vai para o amor e as relações. Estamos mais dispostos a assumir compromissos e cortar o que não tem futuro. Nos relacionamentos ou nas parcerias, a palavra-chave é estrutura. Porém, atenção: ser sério não significa ser rígido. Busque acordos que sejam genuínos e respeitem o espaço e o ritmo de ambos os lados. Publicidade Previsões de 12 a 19 de janeiro O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Pause, reflita e avalie se os acontecimentos realmente a proporção que você está dando. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Saiba ouvir e usar a diplomacia ao defender o seu ponto de vista. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Você pode encarar os finais de ciclo com mais ousadia e confiança. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Priorize a sua saúde e se poupe de exposições desconfortáveis. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) É importante segurar um pouco a ansiedade e aproveitar este período para diminuir o ritmo. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) A semana é bem legal para resolver antigas pendências ou planejar o futuro. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) No trabalho, alinhar expectativas com as pessoas à sua volta será fundamental. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) É um ótimo momento para refletir sobre o quanto o passado ainda te prende. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Permita-se olhar para dentro e navegar pelo seu inconsciente com coragem. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) As relações estão em destaque, mas pedem atenção redobrada. Evite entrar em discussões. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) garantir uma vida mais tranquila e estável no futuro. É um período de estruturação financeira, que pede sobriedade e noção de limites. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Ótima fase para mudanças de rota. Para isso, coloque o foco no que te traz satisfação. Leia mais. E mais É tempo de novos potenciais As bombas astrológicas de janeiro, por Márcia Sensitiva Leia mais Tem crush na área? Estas dicas para puxar papo vão atrair atenção do signo Leia mais Não deixam barato Quais signos são os mais vingativos? Veja o ranking Leia mais