Do contra e soltinhos, aquarianos vivem (ou vão viver) situações surreais

4. Ajudar o colega a ser uma pessoa melhor

A missão de Aquário, entre as dos outros signos, é mudar o mundo e contribuir com a evolução da humanidade. Ele faz de tudo para estimular o colega do lado, o parente ou qualquer outra pessoa com quem conviva a também lutar por um ideal maior.

5. Não gostar de ser abraçado

Aquário não é nada chegado a manifestações públicas de afeto e de amor. Isso inclui até abraços e contatos diretos, tipo aquele toque despretensioso no braço. Ele se esquiva e prefere manter a distância. Aliás, odeia que fiquem muito perto dele.

6. De olho no futuro

O que passou... passou. Aquário sempre olha para o futuro com uma perspectiva bastante otimista. Ele acredita sempre que "dias melhores virão".