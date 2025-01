Resposta linda dos anjos às preces de 3 signos chega a partir de 16/01/2025

A partir de 16 de janeiro, o universo conspira a favor daqueles que têm fé e estão prontos para receber as bênçãos divinas. Este é o momento de confiar no poder celestial para abrir caminhos e resolver questões pendentes.

As mensagens dos arcanjos trazem coragem, equilíbrio e gratidão. Três signos, em especial, poderão contar com esse auxílio. A dica é usar as orientações para alinhar intenções e agir com serenidade.

Saiba quais signos receberão essas respostas divinas abaixo, conforme as previsões da oraculista Tatiana Marinho, do Astrocentro.