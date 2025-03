Portal cósmico de milagres explode de bênçãos para 3 signos até 3 de março

Alguns acontecimentos desafiam a lógica e parecem verdadeiros milagres. E é exatamente isso que três signos experimentarão nos próximos dias, à medida que um portal cósmico se abre, trazendo bênçãos e oportunidades inesperadas.

Na vida pessoal, profissional ou emocional, momentos de sorte e transformação estão prestes a acontecer. Os astros indicam que é a hora de confiar no destino e se abrir às surpresas que o universo reserva.

Veja quais signos serão beneficiados por esse fluxo a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.