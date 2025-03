Orixás dão ordens para 3 signos: liberte-se de tudo que te prende

Às vezes, o universo nos convoca a deixar para trás o que já não faz mais sentido. Quando se trata de amor, relações e crenças, a libertação pode trazer uma sensação de alívio e renovação, permitindo que novos caminhos se abram com mais leveza e liberdade.

Os orixás, com sua sabedoria ancestral, nos guiam nesse processo de transformação. Cada um deles traz conselhos preciosos para ajudar a romper correntes e dar espaço ao novo, favorecendo o crescimento e a evolução pessoal.

Três signos, em particular, serão guiados por essas poderosas energias, experimentando o fortalecimento ao desapegar-se do que os limita. Veja se o seu está entre eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.