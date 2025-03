Orixás revelam que caminho da libertação de 3 signos está aberto

A vida é feita de ciclos, e alguns momentos pedem desapego e renovação. Este é um período de transformação profunda, em que velhos padrões podem ser deixados para trás, permitindo que a leveza e a clareza tomem conta do presente.

Com a ajuda do universo, mudanças significativas podem ocorrer, trazendo uma sensação de liberdade e renovação.

Três signos sentirão esse chamado com ainda mais intensidade. Veja quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.