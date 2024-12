Novo mês traz um ciclo de crescimento e aprendizados; o amor em dezembro

O conflito entre Vênus e Marte no dia 12 marca um momento de tensão, em que o desejo e a conquista parecem caminhar em direções opostas. Será uma fase em que o amor pode demandar paciência e ajustes. Felizmente, no dia 13, Mercúrio em harmonia com Vênus facilita as conversas e ajuda a expressar os afetos. É uma ótima oportunidade para diálogos sinceros sobre o que se sente.

Ciclo de crescimento

Com o fim da retrogradação de Mercúrio no dia 15, muito do que estava travado nas relações pode começar a se resolver. Será um período ótimo para alinhar expectativas e corrigir o que foi mal compreendido, dando clareza às promessas e definindo planos para o futuro. Já no dia 19, Vênus e Júpiter, em ótima sintonia, ampliam o otimismo e trazem sorte para quem busca amor ou quer fortalecer a relação.

A leveza e a confiança no outro aumentam, favorecendo encontros e momentos agradáveis para quem está comprometido.

No entanto, perto do fim do mês, no dia 28, a tensão de Vênus com Urano pede atenção a impulsos que podem criar tensão nas relações. Ao sentir necessidade de mais espaço e individualidade, busque isso de maneira equilibrada, lembrando que a liberdade deve ser respeitosa e não deve comprometer o que foi construído com tanto carinho.

O desafio será encontrar um meio-termo, compreendendo as diferenças e ajustando o espaço para que o amor continue fluindo com autenticidade e respeito. Com tantos movimentos, dezembro traz um ciclo de crescimento e aprendizados para o amor, onde a inovação, o diálogo e a liberdade caminham lado a lado, criando espaço para sentimentos mais fortes e maduros.