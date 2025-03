Levou chifre? O jeito que você lida com a traição diz muito sobre seu signo

Os sensíveis de Câncer experimentam um sentimento de rejeição enorme com a desconfiança, além de ficarem muito ressentidos. Não raro, detonam uma metralhadora cheia de mágoas para cima da pessoa amada. Remoer fatos do passado — algo comum para quem tem o chamado "ciúme retroativo" —, inclusive de relacionamentos anteriores, é comum, assim como se culparem pela suposta infidelidade.

O signo da vaidade vai sentir em cheio a flechada no orgulho. Feridos no amor-próprio, o que têm de mais precioso, quem é de Leão vai surtar com a possibilidade da traição e pisar muuuuito no parceiro, rebaixando-o e desqualificando-o, antes mesmo de ter a confirmação sobre a pulada de cerca.

Meticulosos e apegados aos detalhes, os virginianos passam a observar com mais cuidado o parceiro para notar possíveis mudanças de comportamento e humor no cotidiano. A partir dessa análise, vão tentar juntar as pecinhas. Embora uma traição mexa com sua autoestima, quem é de Virgem nunca age de imediato nem sob o domínio da emoção.