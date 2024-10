Resistir à saída da zona de conforto pode ser 'culpa' do signo: entenda

Apesar de ser ligado ao elemento Ar, a indecisão é libriana e pode atrapalhar o meio do caminho na hora do nativo do signo realizar as mudanças que precisa. Diplomático e justo, por mais que enxergue o que precisa fazer, Libra coloca muitas questões na balança. Com isso, demora a reconhecer que precisa de mudanças - mas quando isso ocorre e ele se coloca como prioridade, faz o que precisa ser feito de uma vez.

Escorpião é o signo do desapego, apesar de ser do elemento Água e, por essa razão, não vê problemas em ultrapassar sua zona de conforto quando achar necessário. Pode demorar um pouco a tomar atitudes, por conta de sua intensidade. Isso, aliás, pode se tornar uma barreira para ele admitir a necessidade de mudanças. Contudo, quando define o que fazer, não volta atrás.

Manter-se na mesma por longo tempo é um desafio para Sagitário, um signo que está sempre em movimento. Para ele, rotina muito fechada não tem vez e, por isso, não enxerga o menor problema em mudar tanto quanto necessário. Tal ato é importante para o sagitariano, já que sua essência é expandir ideias e atitudes.