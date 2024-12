Qual é a carreira ideal para você, segundo seu signo? Veja como prosperar

Opções: escritor, jornalista, publicitário, livreiro, professor, vendedor, diplomata, político, guia turístico e editor.

Câncer tem como elemento principal a água. Dessa forma, os nativos desse signo solar usam e abusam da sua sensibilidade até na hora de escolher uma carreira. Prontas para ajudar quem precisa, as cancerianas não sentem a necessidade de estarem nos holofotes. Empregos que exigem alto nível de competição também não atraem seu gosto. Por outro lado, ambientes mais familiares, com laços próximos às pessoas, são boas pedidas para esse signo. Com um perfil mais tranquilo, a canceriana se realizará com um trabalho que envolva, por exemplo, o cuidado com crianças ou na área da saúde.

Opções: enfermeiro, veterinário, político, fotógrafo, pediatra, chef de cozinha, historiador ou arqueólogo.

Regido pelo Sol e com o elemento do fogo, o nativo de Leão nasceu para brilhar. Ao contrário de seu signo anterior, as leoninas sentem prazer em estar no palco. Exibir suas habilidades e receber o reconhecimento por elas traz alta satisfação profissional. Dedicado, apaixonado e intenso, esse signo pode encontrar seu espaço na área de liderança, com um time de colaboradores leais. A profissão ideal requer muita agitação, glamour e exposição constante.