Confusão familiar chega para 3 signos a partir de quarta-feira, 16/10/2024

A Lua é cheia no seu signo, deixando as emoções e os nervos mais à flor da pele. Você pode ficar suscetível ao que vem do outro.

Escolha bem as companhias para não acabar passando nervoso desnecessário. O momento é ótimo para planejar e programar a próxima viagem de férias.

É do outro que podem vir alguns aborrecimentos, mas também de onde chegam alguns insights interessantes.

É ótimo ter com quem contar numa parceria, porém lembre-se de manter em dia a sua individualidade. As ideias alheias tem que vir para somar e não te encobrir.