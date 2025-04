Explosão surpresa de felicidade chega para 3 signos na terça-feira, 8/4

O céu da semana reserva momentos de alegria que podem surgir como um raio de sol depois de dias nublados. A energia de terça-feira promete transformar pequenos acontecimentos em grandes motivos para sorrir — e tudo isso de maneira inesperada.

A sensação é de que o universo conspira a favor do coração, abrindo espaço para reencontros, surpresas e revelações que mexem com a alma. É tempo de leveza, de resgatar a espontaneidade e deixar que a vida surpreenda com gestos simples, porém marcantes.

Entre todos os signos, três deles estarão especialmente sintonizados com essa onda de felicidade repentina. Descubra a seguir quais são eles, de acordo com as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio.