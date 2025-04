Momento terrível no trabalho chega para 3 signos na segunda-feira, 6/4

Três signos em especial sentirão esse peso mais de perto. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

O caminho exige persistência. Ainda que os frutos estejam distantes, a jornada profissional atual pode parecer árida.

O céu aponta exigência de paciência e estratégia. Os resultados virão, mas as cobranças aumentam no presente.

Desafios profissionais devem surgir nas próximas semanas. Será necessário jogo de cintura e maturidade.