Perda inacreditável na família abala 3 signos nesta terça, dia 8 de abril

A terça-feira pode trazer um convite ao recolhimento. Questões familiares virão à tona com força neste céu que aponta a necessidade de lidar com sentimentos intensos e, em alguns casos, com perdas inesperadas.

A vida emocional estará sensível e será essencial não ignorar as próprias dores. Despedidas ou distanciamentos podem mexer com a estrutura interna de forma profunda. É tempo de amparar e ser amparado, com delicadeza e empatia.