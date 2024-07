Limpeza, equilíbrio e expansão: as ervas indicadas para cada fase da Lua

A cada mês a Lua dança no céu e passeia por todas as suas fases: nova, crescente, cheia e minguante. A dança lunar, segundo a astrologia, influencia diretamente nossas emoções e nossa intuição, visto que a Lua rege nosso campo emocional e também a espiritualidade. Perceber como nos sentimos e o que desejamos em cada momento do mês é uma forma de nos conectarmos com a nossa essência.

"É fato que cada Lua transmite, intenciona e ativa uma energia. Às vezes podemos até mesmo notar essas influências em nosso humor e em nossas emoções", diz a erveira Paula Magalhães. Segundo ela, perceber como somos influenciados pelo satélite natural da Terra é uma forma poderosa de nos autoconhecermos e aprofundarmos nossa conexão com a espiritualidade, desenvolvendo a intuição.

Dentro desse caminho, Paula destaca que as ervas podem ser ótimas aliadas não só para nos conectarmos com cada fase lunar, mas também para percebermos as transformações que elas nos trazem. Afinal, assim como há uma Lua mais indicada para limpezas, há ervas que cumprem esse papel. Também como há uma Lua indicada para a expansão, há ervas que têm esse campo de atuação energética.