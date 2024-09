Jamaica Kincaid: a literatura pode mudar o mundo?

Descrevendo a roupa do homem com quem acabou se casando, Xuela reconhece também a armadilha colonial que engendrou o racismo, e o desnuda sem chegar a pronunciá-lo. A narradora estranha a cor bege, torna a cor branca desabitual, tira-a de seu lugar de hegemonia tácita: "a calça era de linho e de um tom bege de que eu não gostava: ossos mortos havia muito tempo eram daquela cor, conchas vazias eram daquela cor, é uma das cores da decadência, mas era uma cor de que ele gostava, muitas peças que usava eram daquele tom e bege; os sapatos eram marrons, maciços e reluzentes."

A narradora recusa, no entanto, uma mera inversão de poder, porque recusa a lógica sem saída que a levaria a isso. "Eles voltavam do serviço como vigias da casa do governador, embora essa função, proteger o governador, não tivesse sentido nenhum, pois quem faria mal ao governador? Eu faria, acharia fácil cortar a cabeça dele, mas então mandariam outro governador, e eu mesma me cansaria disso, de cortar a cabeça dele."

Com metáforas de uma beleza surpreendente, munida do sopro da palavra, Xuela - Kincaid - destitui o trono de quem acreditava tê-lo. Subverte, atrelando ao poder a insegurança, a própria ideia de trono: "Pelas suas mãos se via que nem tinha confiança, não tinha confiança em público e tampouco em particular: suas mãos eram pequenas, desproporcionais ao resto do corpo; eram pálidas, da cor de um inseto em seu estágio de pupa; não eram mãos capazes de inventar ou conquistar o mundo, eram mãos que poderiam perder o mundo."

A palavra, no romance, não é usada da maneira que se costuma usá-la. Não há, no livro, didatismo algum, e mesmo assim (ou talvez por isso), a voz de uma mulher negra vai se tornando a voz do mundo. O seu jeito de vivê-lo, entendê-lo, dizê-lo. Construí-lo.

Gabriela Aguerre, na segunda conversa que me ajudou a entender por que o livro de Kincaid me mobilizou tanto, contou que, em uma entrevista, a autora diz recusar a lógica da jornada do herói para seus enredos por ser uma jornada fálica, em que o ápice da crise do protagonista assumiria a forma de um falo para, baixando de tensão após, seguir confirmando-a. Kincaid prefere a circularidade, e esse projeto - o da circularidade - é reafirmado em cada linha, em cada palavra, fazendo das frases, rendas; com repetições, cerze os círculos que, no todo, formam um tecido rendado, feito da circularidade mesma: "A esposa dele ainda era viva na época, o nome dela era Moira e ainda era viva."

Outro exemplo desse rendilhado, dessa circularidade, referindo-se a uma mulher branca: "Ela estava muito satisfeita por ser quem era e com isso queria dizer que estava muito satisfeita por ser do povo inglês, e isso fazia sentido, porque esta é uma das primeiras ferramentas de que você precisa para ofender outro ser humano - estar muito satisfeito com quem se é."