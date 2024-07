Tove Ditlevsen, a lista do New York Times e a autoficção

Um dos livros listados entre os 100 melhores do século 21 pela revista New York Times não foi publicado no século 21, mas no 20. O critério único de que a publicação em inglês fosse a partir do ano 2000 contemplou a "Trilogia de Copenhagen", da dinamarquesa Tove Ditlevsen, com o anacronismo.

O lapso não deixa de ter razão de ser. Apesar da data anterior de publicação, foi possivelmente a onda das escritas de si, que tem como expoentes a francesa Annie Ernaux, ganhadora do Nobel, e o norueguês Karl Ove Knausgård, que ensejou a tradução dos três volumes para o inglês (os dois primeiros já tinham sido publicados em 2019). É com esses autores, aliás, que Ditlevsen tem sido comparada pela crueza com que expõe a própria vida, e também com Elena Ferrante, pela semelhança temática e formal (a amizade entre mulheres, a mobilidade social pela escrita — comum também a Ernaux —, as agruras do casamento e a evolução de tudo isso ao longo do arco de uma vida).

Corrobora a hipótese de que o interesse pelas escritas de si ampliaram a recepção a Ditlevsen o fato de que, embora ela tenha publicado mais de vinte livros, foi com o que escreve a partir dos fatos da própria vida que se consagrou internacionalmente, bem após sua morte. Ainda assim, a narradora de sua trilogia afirma: "De alguma forma, é sobre mim, embora nunca tenha vivido as coisas pelas quais passam as personagens", referindo-se à sua prosa de ficção e sua poesia.