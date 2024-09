Ariana Harwicz: 'a moral de um livro tem que ser sua amoralidade'

"Não escrevo para ser a mulher que sou, escrevo para ser a mulher que não sou", afirmou em entrevista a João Varella a escritora argentina Ariana Harwicz, cuja prosa perturbadora desestabiliza - ou mesmo destrói - os fundamentos da ideia de família.

Harwicz se consagrou já com "Morra, amor", publicado no Brasil pela editora Instante com tradução de Francesca Angiolillo. O romance de estreia foi finalista do Man Booker Prize e está sendo adaptado ao cinema, com produção executiva de ninguém menos que Martin Scorsese. Fazendo jus ao título, a narradora, casada e mãe recente, erige sua linguagem ao mesmo tempo vívida e perturbadora a partir do encontro entre o amor e a violência. Tal encontro, ou os escombros do que sobra dele, transpassa também "Perder o juízo", seu quinto romance, que Harwicz está lançando no Brasil com tradução de Silvia Massimini Felix. Trata-se de um romance frenético e asfixiante, narrado por uma mulher compulsiva, irresponsável e aversiva que perde a guarda dos filhos e termina por sequestrá-los.

"A moral de um livro tem que ser sua amoralidade", assevera Harwicz na mesma entrevista. Seu projeto literário poderia ser descrito pela fala de outra narradora sua, a de "A débil mental": "Cortaria tudo com minha língua de aço". Pois sua escrita como um todo incomoda, desabriga, transtorna, trazendo à tona o que geralmente se esforça por esconder e recalcar.