Gringos ainda nos veem como mulheres sexualizadas: o que há de ruim nisso?

Bundão, corpo bronzeado, sexualidade à flor da pele e tudo isso embalado por um biquíni bem fininho estilo fio dental salientando a marquinha conquistada em horas de sol na praia ou na laje. Essa é a imagem que muitos estrangeiros fazem da mulher brasileira.

Uma imagem construída ao longo dos séculos, resultado de uma combinação de fatores históricos, culturais, sociais e midiáticos, como a colonização, a escravidão, a representação da mulher brasileira na mídia e na literatura e um largo e difuso turismo sexual alimentado no país.

Uma pesquisa recente realizada pela marca Dove não só apontou que as mulheres brasileiras conhecem bem este estereótipo como estão incomodadas com a imagem delas projetada tanto em território nacional quanto internacional. Segundo a pesquisa, 57% das mulheres entrevistadas se sentem desconfortáveis com o que essa imagem da brasileira transmite sobre elas e 82% concordam que essa imagem não representa os vários tipos de corpos da mulher brasileira e os vários tipos de biquíni que ela usa.