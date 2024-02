Como você lida com frustrações? Não adianta fugir como Wanessa Camargo faz

Wanessa sabe que não dá pra se esconder dos nossos descontentamentos nem quando estamos no "BBB". Eu, assim como ela, sempre tive uma relação conturbada com a frustração. O que sempre fiz foi fugir. Buscava qualquer coisa que eu pudesse colocar no lugar daquele sentimento inóspito: álcool, trabalho, pessoas, sexo? Qualquer coisa serve para evitar que eu me sentisse desconfortável comigo.

A grande questão é que eu nunca olhava pra dentro, eu nunca olhava pra mim com interesse real de resolver o que me trazia o vazio. Eu nunca me perguntava por que estava frustrada: ia vivendo, criando expectativas aos montes em relação aos outros e em relação a mim, me desapontava e não me questionava sobre como mudar essa equação. Só jogava álcool e nicotina para apaziguar, mas, em vez de acabar com o vazio, eu estava ateando fogo.

Um dia a minha terapeuta me perguntou sobre como eu lido com as minhas frustrações e depois dos segundos sem resposta e de dias entalada com aquela pergunta foi que me dei conta de que estava fazendo escolhas erradas na hora de aliviar os meus desgostos. Então, decidi encarar a frustração de frente, como quem encara um touro bravo na arena. Não adianta fugir, a gente tem que enfrentar de uma vez por todas. E sabe de uma coisa? Às vezes, até consigo dar uma boa risada da situação toda.

Óbvio que essa resolução não veio do dia pra noite, o aprendizado é contínuo e a frustração pode ser chata, mas também pode ser uma grande oportunidade de crescimento. É como dizem por aí, é na queda que a gente aprende a levantar. E, se tem uma coisa que venho aprendendo nessa jornada toda, é que no final das contas, quem se permite sempre se supera.

Quem se permite consegue sair do modo de vida irritadiço e emburrado, e consegue perceber que outro não é responsável por sua infelicidade. Wanessa acredita que Davi cria um inferno dentro do "BBB", mas, na verdade, o inferno está dentro dela mesma e só ela pode controlá-lo ou evitá-lo. Pode ser este inferno que faça com que ela seja incapaz de aceitar que um jovem negro e pobre como o Davi possa ser tão dono de seus sonhos e tão certo de que pode ser grande como ela tão branca e rica ainda não conseguiu ser.