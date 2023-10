Hoje o modo mãe da jornalista está ativado. Faz tempo que não falo das dores e delícias desse status desafiador da minha vida. Do lado de cá, eu me apresento como a mãe do Rafael, de 19 anos.

Sim, já estamos há alguns anos numa fase temida por muitos pais, a adolescência. Bom, no meu caso com meu filho aos 19 anos, já podemos afirmar que entramos na fase adulta. Eu costumo dizer que a adolescência é só mais uma fase desafiadora do cuidado de filhos, pois pra mim a fase mais complicada seria a primeira infância, fase que ousei pular, pois me tornei mãe por adoção do Rafael quando ele estava com 14 anos.

Mas eu não quero, com esta fala, romantizar os desafios da maternidade na adolescência, realmente não é fácil. É quando nossos filhos conquistam independência e nós não estamos mais de olho em tudo o que eles fazem. Ainda mais nos dias atuais que nós mães e pais temos que lidar com ferramentas de redes sociais que, dependendo do uso, podem ser muito perigosas como Discord, OnlyFans, TikTok e afins?