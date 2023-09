Eu sou da época em que Sandy era a garota certinha do Brasil, a imagem que as pessoas fazem de um casamento eterno para ela vem muito daquele perfil de uma jovem doce, talentosa e com uma aparência angelical que sempre foi explorado pelo marketing. Ela era vista como uma figura com a qual os jovens poderiam se identificar, uma irmã mais velha ou amiga confiável. A imagem de Sandy sempre esteve ligada a valores familiares e tradicionais. Isso incluía a ênfase na importância da família, do respeito e da moralidade. Sandy sempre reforçou essa imagem cantando músicas que abordam temas como o amor, a amizade e o relacionamento com os pais.

Por isso não me espanta as pessoas lamentarem o fim deste relacionamento, pois, no imaginário delas, casamento que deu certo é que o dura pra sempre e uma pessoa como Sandy que nunca se envolveu em escândalos ficará casada pra sempre. Mas um relacionamento amoroso depende de inúmeros fatores que vão muito além da vontade do casal em passar juntos anos a fio. São questões familiares, emocionais e profissionais que influenciam no dia a dia da família que se formou.

Falando assim até pareço muito sabida sobre o assunto, mas eu nunca casei. Não tenho experiência de vida conjugal e mais pareço uma lançadora de regras infundadas de algo que nunca vivi, mas eu acredito que é possível ter um relacionamento bem-sucedido e descobrir que acabou o "nós dois juntos" sem ter acabado o amor e o respeito que um tem pelo outro.

Bom seria terminar meus relacionamentos com racionalidade e sem brigas, mas eu não sou essa. Eu sou das pessoas que nunca mais se falam, das pessoas que criam caso, das que viram a cara, bloqueiam o nome no celular porque eu não sei lidar com finitude e mesmo eu nunca tendo me casado eu me relacionei várias vezes.

Embora eu me ache madura para tantos aspectos, para este eu não sou e não me culpo — só me abraço e admiro quem consegue. Afinal, o fim pode ser como se o casal estivesse se liberando para novas possibilidades e oportunidades, e isso pode ser emocionante. Talvez encontrem novos amores, novos interesses ou apenas um novo senso de independência.