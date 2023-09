Eu imagino que você, seus parentes, amigos, vizinhos e colegas de trabalho já tenham comentado sobre o fim do romance de Luisa Sonza e Chico Moedas. Os dois se conheceram há quatro meses e viveram uma paixão intensa e cheia de holofotes com direito a traição revelada em rede nacional. Eu não vim aqui falar em marketing, nem atacar o Chico, mas eu sei que existem muitas mulheres que adoram uma intensidade nas relações amorosas, e que querem saber mais como não se tornar a próxima Luisa da parada.

Luisa conheceu Chico, se apaixonou, escreveu música, fez o nome dele ser o mais cantado do momento, prometeu que seria monogâmica, se ofereceu pular de onde fosse pra viver esta paixão, mas só esqueceu de combinar direitinho com o próprio Chico.

Eu entendo bem a Luisa, já fui dessas mulheres de se apaixonar. Já falei pra Francisco, José, Antônio, Pedro, Marcelo, Aldo que era só me querer que eu me entregava. Já paguei conta, escrevi poema, fui fiel a ficante, fiz post me declarando uma mulher amante e só me dei mal. Sinceramente, eu sou a pior pessoa pra dar conselho, eu só perdi com as traições que vivi, preciso aprender com você a ganhar dinheiro com os meus chifres, mas eu aprendi que o tempo, muitas vezes, é um grande amigo.