Mulher livre incomoda: sabia que existe até perseguição judicial?

Talvez esse seja até um crime bem conhecido em tempos de conversas em redes sociais e debates sobre segurança digital e cyberbullying. No entanto, o stalking também pode aparecer sobre a forma de perseguição judicial. Quando o perseguidor - na sua maioria, ex-marido ou ex-companheiro - segue processando a mulher como vingança, para desgastá-la e fazê-la gastar dinheiro com sua defesa, isso é conhecido como perseguição judicial.

Há um projeto de lei, já analisado em caráter conclusivo na Comissão de Defesa do Direito da Mulher da Câmara dos Deputados, que prevê que esse tipo de assédio acarrete pena de até dois anos de reclusão. Agora, aguarda-se a análise da Comissão de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para seguir para aprovação do Senado.

Será um ganho imenso ter esse tipo de perseguição enquadrada como crime e não deixar esse tipo de abuso ser avaliado pelo bom senso somente do magistrado que avalia o processo. Quantas mulheres podem desistir do seu direito em conseguir a pensão alimentícia do seu filho por conta dessa perseguição que tem o objetivo de escalpelar financeiramente a vítima?

No entanto, até lá, caso você, mulher, esteja passando por essa situação, pode recorrer ao Núcleo de Apoio às Vítimas do Ministério Público do Estado para que se haja o apoio durante esse processo dolorido, que reflete o incômodo que é ter uma mulher livre para dizer não.

*Ana Addobbati é CEO e fundadora da Livre de Assédio, startup que apoia a prevenção ao assédio sexual, moral e discriminação por meio de ações estratégicas de impacto