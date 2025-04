Ranking dos parças: qual signo é mais 'amigão' e dá para contar sempre?

6º lugar: Leão

Leonino adora uma festa, diversão, sair de casa, ir para o mundo. O nativo de Leão se sobressai entre os amigos, meio até sem querer — chama atenção pelo jeito dramático e exuberante de ser. Ele é ponta firme, vai encontrar os parceiros a qualquer instante e em qualquer lugar e faz de tudo para que se sintam e fiquem bem.

5º lugar: Áries

O ariano é parça dos bons: vai com os amigos até o inferno, se for preciso. Ele compra a briga mesmo quando o colega não está com a razão, defendendo-o o tempo todo! Áries se joga em tudo o que faz e, com os brothers, não seria diferente. Tanto que topa os rolês mais esquisitos e inusitados só para agradar a turma.

4º lugar: Touro

O nascido em Touro gosta tanto dos amigos, que chega a ter ciúmes se sua companhia for trocada pela de outra pessoa. É apegado e fiel, aquele companheiro que se pode contar para resolver todo tipo de problema, dos materiais aos emocionais. No rolê, se não tiver compromissos no dia seguinte, vai curtir tanto, que provavelmente não se lembrará de como chegou em casa.